محافظ الحسكة يدعم سيدات الهلال بكرة القدم قبيل مشاركتهن في بطولة غرب آسيا

تشرين – خليل اقطيني:

هنأ محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح سيدات نادي الهلال بكرة القدم على اختيار الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، ومنظمة الاتحاد الرياضي العام، لهن لتمثيل سورية في بطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

مبيناً أنّ هذا الاختيار الذي يعدّ تكريماً في حدّ ذاته ليس للفريق فحسب وإنما للرياضة الأنثوية العريقة في محافظة الحسكة عموماً، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء تتويجاً للإنجازات المهمة التي حققها فريق كرة القدم للسيدات في نادي الهلال الرياضي. وكان آخر هذه الإنجازات الفوز ببطولة الدوري السوري.

وأوضح صيّوح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة تعب وجهد كبيرين، بذلتهما اللاعبات في التمارين وداخل المستطيل الأخضر في المباريات، من خلال الالتزام بتوجيهات الكادر الإداري والتدريبي .

وبعد أن قدّم صيّوح مبلغاً من المال دعماً للفريق، تمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة في بطولة غرب آسيا، لكونها تلقي على كاهله مهمة تمثيل الوطن بأكمله في هذه البطولة القارية المهمة. حاثاً اللاعبات على الحرص على اللعب الجماعي، وتوظيف المهارات الفردية لخدمة الفريق ككل، وأن تسود المحبة والتعاضد بينهن، من جهة، والظهور بالمظهر الحسن التزاماً وخلقاً وأخلاقاً، الذي يعبر خير تعبير عن الشعب السوري عموماً والرياضيين منهم خصوصاً، من جهة ثانية.

وأضاف: إنه على ثقة أن لاعبات فريق الهلال لكرة القدم سيدخلن الفرحة إلى قلوب السوريين، كما فعل ناشئو سورية بكرة القدم قبل أيام.

وبيّن رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في محافظة الحسكة ريمون دوشي أنّ الفرق النسائية في المحافظة تتربع على عرش لعبة كرة القدم في سورية منذ سنوات. ففي البداية كانت السيطرة على هذه اللعبة لفريق سيدات نادي عامودا، ومن ثم انضم إليه نادي الخابور، واليوم يبرز فريق نادي الهلال، رغم أنه فريق حديث العهد لم يمضِ على تأسيسه سوى عامين، ومن أول مشاركة له في الاستحقاقات الرياضية حقق المركز الثالث، ومن ثم سرعان ما قفز إلى المركز الأول، واليوم تحمل سيدات الهلال لكرة القدم شرف تمثيل سورية في بطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية.

متمنياً أن يوفق الفريق في هذه البطولة المهمة ويرسم البسمة على شفاه السوريين المتعطشين للرياضة وعلى رأسها لعبة كرة القدم.

وشدد دوشي على أن الدعم المالي والمعنوي الذي يحظى به الفريق محلياً- على أهميته- يعد غير كافٍ في هذه المرحلة بالذات، لكون الفريق يستعد للمشاركة في بطولة مهمة وكبيرة، الأمر الذي يتطلب دعماً إضافياً من الاتحاد العربي السوري لكرة القدم والاتحاد الرياضي العام.

أما عضو مجلس إدارة النادي محمد حسين الهلالي فشكر محافظ الحسكة على ما قدمه للفريق من دعم مالي ومعنوي. وتمنى أن يلقى فريق سيدات الهلال بكرة القدم الدعم اللازم من القيادة الرياضية في سورية، بما يليق بالإنجازات التي حققها الفريق أولاً، وبما يتناسب مع حجم الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه في المرحلة القادمة وهو بطولة غرب آسيا، ويلبي الاحتياجات اللازمة للاستعداد لهذه البطولة القارية المهمة، بما يؤدي إلى تحقيق إنجاز مهم فيها يعكس مدى التطور الذي حققته الرياضة الأنثوية السورية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الاحتلال والإرهاب، ثانياً.

مشيراً إلى أنّ جميع لاعبات الفريق ملتزمات بالتمارين تحت إشراف كادر إداري وتدريبي جيد، وقد دعمت الإدارة الفريق بعدد من اللاعبات المتميزات من المحافظات الأخرى، من أجل تقوية صفوفه، وسد الثغرات الموجودة في بعض خطوطه، وذلك إدراكاً من مجلس إدارة النادي لأهمية الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه.

ولفت الهلالي إلى أهمية مشاركة الفريق في مباريات الدوري، الأمر الذي يوفر له جرعة تدريبية ميدانية مهمة، ليأتي بعد ذلك المعسكر المغلق ليزيد هذه الجرعة، ويرفع من المستوى الفني للاعبات ويحسّن من لياقتهن البدنية إلى الحد المطلوب.