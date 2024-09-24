آراء

ناشئات السلة دعم وترقب

هيفاء الإبراهيم

دعم ناشئات نادي الجزيرة لكرة السلة من قبل محافظ الحسكة و إدارة النادي يعدّ لفتة جميلة و معبّرة و لها مدلولات كبيرة في الرضا و السرور من لاعبات هذا الفريق و تقديراً للجهود التي بذلنها خلال مسيرتهن الرياضية السلوية رغم أنها ليست بالطويلة.
هذا الاهتمام يدخل في مفاعيل المعادلة الذهبية للنجاح الرياضي و الاستمرار فيه لأن جوهرها يكمن بالجدية في التحضير و التدريب و الإعداد المناسب و الدعم المادي و المعنوي المستمر لأي فريق رياضي حتى تكون النتائج المنتظرة إيجابية و يمكن البناء عليها في المستقبل و هذا الدعم الذي تمّ توجيهه لهؤلاء الناشئات بنادي الجزيرة هو ترجمة لهذه المعادلة، و لكن تبقى إرادة اللاعبات وعزيمتهن و إصرارهن على النجاح و التميز و الالتزام بتقديم الأفضل هو الفيصل و العامل المؤثر في تحقيق أي طموح ، ومن هنا تأتي عملية رفع المعنويات للاعبات و تقدير الجهود التي يبذلونها بإيجاد أساليب التحفيز و الدعم و الرعاية الفعالة لهؤلاء السلويات الناشئات.
فالتكريم و الدعم بشقيه المادي و المعنوي هو تعبير راقٍ و فعال يطول هذه الشريحة و غالباً ما تكون نتائجه الملموسة سريعة و تترجم على أرض الواقع لاحقاً من قبل هؤلاء اللاعبات عملاً و تفانياً و مضاعفة جهد لتقديم إنجازات و نجاحات كرد للجميل و التقدير اللذين قدما لهن.
نتمى النجاح و التوفيق للاعبات الناشئات لفريق الجزيرة لكرة السلة و نأمل أن يكون هذا الدعم و الرعاية من قبل المسؤولين قد عزز الثقة لديهن و ساهم في خلق المناخ الملائم و المشجع لهؤلاء اللاعبات بأن لا يدخرن جهداً في عملية التدريب و الإعداد وتقديم كل ما يستطعن في سبيل تقدمهن و تطورهن و الاندفاع نحو النجاح و تحقيق الإنجازات, و الانتقال لاحقاً إلى مستوى أعلى في هذه اللعبة بما يرفع من سمعة نادي الجزيرة وصولاً إلى تثبيت حضوره المميز في الساحة الرياضية السلوية الأنثوية في سورية.

هيفاء الإبراهيم 107 المشاركات
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