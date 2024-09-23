الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.‏

‏ تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:‏

‏– الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء

‏– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

‏– الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

‏– الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة

‏– اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

‏– المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

‏– العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع

‏– المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات

‏– القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

‏– المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

‏– الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة

‏– الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية

‏– السيد لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

‏– السيد أحمد بوسته جي وزير دولة

‏– الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية

‏– المهندس لؤي خريطة وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

‏– المهندس معتز قطان وزيرا للموارد المائية

‏– السيد بسام الصباغ وزيرا للخارجية والمغتربين

‏– الدكتور بسام حسن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

‏– الدكتور رياض عبد الرؤف وزيرا للمالية

‏– الدكتور أحمد ضميرية وزيرا للصحة

‏– الدكتور سنجار طعمة وزيرا للكهرباء

‏– الدكتور فايز المقداد وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

‏– الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

‏– السيد أحمد هدلة وزير دولة

‏– المهندسة سمر السباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

‏– الدكتور حمزة علي وزيرا للأشغال العامة والإسكان

‏– السيد زياد غصن وزيرا للإعلام