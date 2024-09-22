اتحاد الكتّاب العرب ينعي الشاعر الفلسطيني محمود رضا حامد

تشرين- لمى بدران:

خسر الوسط الثقافي الأدبي اليوم شاعراً من أهم شعرائه المقاومين، فنعى اتحاد الكتاب العرب الشاعر الفلسطيني محمود رضا حامد الذي ولد عام 1941 وعاش في دمشق منذ عام 1948 بعد النكبة الفلسطينية.

الفقيد منتسب إلى جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب، وهو عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدمشق أيضاً، واشتغل في العديد من المجالات في الحياة، حيث عمل مدرّساً في ثانويات دمشق والجزائر والسعودية على مدار سنوات طويلة، وكذلك اشتغل بالصحافة والإعلام مع مؤسسة اليمامة الصحفية والمجلة العربية والشرق الأوسط وغير ذلك.

ونال الراحل حامد عضو اتحاد الكتاب العرب، واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين العديد من الجوائز، منها جائزة القدس وجائزة عنابة، وشارك في العديد من المهرجانات.

من مؤلفاته في الشعر “موت على مؤلفات المطر” و”أغان على شفاه الصنوبر” و”افتتاحيات الدم الفلسطيني” و”شهقة الأرجوان” و”عابرون في الدمعة الأخيرة”.