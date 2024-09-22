وزير التربية يفتتح ورشة عمل لمناقشة واقع الامتحانات المؤتمتة ووضع قالب لكل مادة…

تشرين- دينا عبد

افتتح وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال د. محمد عامر المارديني ورشة عمل لمناقشة واعتماد قالب خاص لكل مادة امتحانية مؤتمتة في الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، بحضور الموجهين الأولين وبعض المشاركين من مركز القياس والتقويم ومديرية المعلوماتية.

وناقشت ورشة العمل التي عقدت اليوم في مبنى الوزارة التفاصيل المتعلقة بامتحانات المواد المؤتمتة للشهادة الثانوية التي تشمل اعتماد قالب خاص لكل مادة امتحانية مؤتمتة في الشهادة الثانوية وتعميمه، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لكل منها، وعدد الأسئلة بما يتوافق مع المدة الزمنية وثقل المادة العلمية، وتصميم ورقة الأسئلة مع مراعاة وضع مسودة للطالب.

وأشار وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال خلال افتتاحه لفعاليات الورشة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية منهجية، فبعد قرار مجلس الوزارء لاعتماد الامتحانات المؤتمتة لعدد من مقررات الثانوية العامة، وتنفيذ ورشات تدريبية للموجهين الاختصاصيين والمدرسين حول نظام الأتمتة في المحافظات جميعها، تم تنظيم هذه الورشة المركزية بمشاركة خبرات تربوية في وزارة التربية بهدف اعتماد قالب خاص بكل مادة امتحانية مؤتمتة وتعميمه على الطلاب والمعلمين، مبيناً أن النظام المؤتمت يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب جميعاً ويوفر الوقت والجهد، مؤكداً أن الامتحان وسيلة وليس غاية فالهدف هو الوصول إلى طالب متعلم يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لبناء مستقبله ووطنه.

وبيّن معاون الوزير للشؤون التربوية د.رامي الضلي أنه سيتم العمل وفق جدول المواصفات لتشمل الأسئلة كل مستويات التفكير بصورة متدرجة تتناسب مع ثقل المادة، وبعد الانتهاء من قوالب المواد سيجري تعميمها على مديريات التربية وعبر موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على الفيسبوك.

حضر الورشة مديرو الإشراف التربوي والامتحانات والقياس والتقويم والمعلوماتية والتعليم.