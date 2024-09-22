آخر الأخبارأخبارسياسة

عراقجي يتناول مع بيدرسون ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية والبدء بإعادة الإعمار

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في سورية.
وتناول عراقجي خلال اللقاء مع بيدرسون على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تطورات الأوضاع في سورية وسبل التوصل إلى حل سياسي فيها، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي السورية، وبدء أعمال إعادة إعمارها في أقرب وقت ممكن.

وتطرق عراقجي خلال اللقاء إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان لن تمر دون رد وهي ترتكب بدافع اليأس.

من جانبه، عرض بيدرسون التطورات في سورية وتقريراً عن آخر الإجراءات في هذا المجال، وفي تصريح له عقب مباحثات أجراها مع عدد من المسؤولين المشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن لقاءات اليوم الأول لفت عراقجي إلى أنه التقى وزراء خارجية الكويت والبحرين وكوبا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية لغزة، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى بيدرسون، وأجرى معهم مناقشات بناءة وجادة للغاية حول استقرار وأمن المنطقة تناولت قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، مشيراً إلى أهمية مواجهة جرائم الصهاينة التي تهدد المنطقة برمتها وتحفها بالمخاطر.

وشدد عراقجي على أن الكيان الإسرائيلي خلق جحيماً حقيقياً في غزة، موضحا أن جميع المسؤولين أكدوا في هذه اللقاءات أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة، وأن العائق الرئيسي أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة هو الدعم الذي تقدمه أمريكا والدول الغربية لهذا الكيان.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

فعالية خريفية متميزة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة في مختلف مناطق محافظة طرطوس

آخر الأخبار

المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية في طهران: القدس الشريف مصدر وحدة الأمة

آخر الأخبار

الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه «هزيمة» موسكو استراتيجياً…

آخر الأخبار

المرسوم التشريعي للعفو يتماشى مع احتياجات المجتمع وقيمه الأوسع ويمنح فرصاً جديدة…

آخر الأخبار
فعالية خريفية متميزة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة في مختلف مناطق محافظة طرطوس المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية في طهران: القدس الشريف مصدر وحدة الأمة الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه «هزيمة» موسكو استراتيجياً وتكتيكياً المرسوم التشريعي للعفو يتماشى مع احتياجات المجتمع وقيمه الأوسع ويمنح فرصاً جديدة لمخالفي القانون لإعادة بناء حياتهم الأولوية في توزيع المحروقات لقطاعات الصحة والمخابز والنقل.. وأصحاب وسائل النقل يتساءلون: إذاً لمَ التلاعب بالمخصصات؟ أسباب الإصابة بداء السكري وكيفية الوقاية منه؟ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024 المنطقة على موعد مع تصعيد واسع.. المقاومة اللبنانية توسع رقعة استهدافاتها الجغرافية ‏وتوصل رسائلها.. الشمال تحت وقع اللهب والنار والكيان يرفع «التأهب» ‏ عراقجي يتناول مع بيدرسون ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية والبدء بإعادة الإعمار تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للمسرحين لـ 6 جرحى