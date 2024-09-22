عراقجي يتناول مع بيدرسون ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية والبدء بإعادة الإعمار

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في سورية.

وتناول عراقجي خلال اللقاء مع بيدرسون على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تطورات الأوضاع في سورية وسبل التوصل إلى حل سياسي فيها، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي السورية، وبدء أعمال إعادة إعمارها في أقرب وقت ممكن.

وتطرق عراقجي خلال اللقاء إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان لن تمر دون رد وهي ترتكب بدافع اليأس.

من جانبه، عرض بيدرسون التطورات في سورية وتقريراً عن آخر الإجراءات في هذا المجال، وفي تصريح له عقب مباحثات أجراها مع عدد من المسؤولين المشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن لقاءات اليوم الأول لفت عراقجي إلى أنه التقى وزراء خارجية الكويت والبحرين وكوبا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية لغزة، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى بيدرسون، وأجرى معهم مناقشات بناءة وجادة للغاية حول استقرار وأمن المنطقة تناولت قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، مشيراً إلى أهمية مواجهة جرائم الصهاينة التي تهدد المنطقة برمتها وتحفها بالمخاطر.

وشدد عراقجي على أن الكيان الإسرائيلي خلق جحيماً حقيقياً في غزة، موضحا أن جميع المسؤولين أكدوا في هذه اللقاءات أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة، وأن العائق الرئيسي أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة هو الدعم الذي تقدمه أمريكا والدول الغربية لهذا الكيان.