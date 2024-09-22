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تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للمسرحين لـ 6 جرحى

تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم /19/ لعام 2022 وقرار القائد العام رقم/ 670/ تاريخ 21/ 11 / 2022 وقانون تعدد الإصابة رقم /26/ لعام 2019 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 6 جرحى.
وذكرت وزارة الدفاع في صفحتها على فيسبوك أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسوم لنسبة /70/ بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ /70/ – /79/بالمئة أو /80/ – /100/ بالمئة.

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