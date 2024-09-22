مدرب منتخبنا للريشة الطائرة: عازمون على الاحتفاظ بلقب غرب آسيا

تشرين – حاتم شحادة:

يغادر منتخبنا الوطني للريشة الطائرة إلى إيران يوم الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر تحضيري يستمر لمدة 10 أيام استعداداً لمنافسات بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 15 وتحت 17 سنة المقررة في سلطنة عمان خلال الفترة من 7 وحتى 12 تشرين الأول المقبل.

مدرب منتخبنا الوطني وسيم ضماد أوضح في تصريح لتشرين أن المعسكر يشكل محطة أخيرة قبل خوض غمار البطولة مشيراً إلى عزم المنتخب الاحتفاظ بالمركز الأول الذي حققه في البطولة الماضية التي أقيمت في أربيل.

وأشار إلى أن الاتحاد قام بانتقاء 8 لاعبين ممن حققوا المراكز الأولى على مستوى بطولة الجمهورية، وأن المنتخب يضم خامات واعدة حققت نتائج لافتة في بطولات الفئات العمرية.

تشهد البعثة مشاركة اللاعبين واللاعبات: حسام الدين الراعي، محمد خالد الرفاعي، عبد الرحمن قباني، شادي الأنصاري، وسنا الزعبي، فلة النجار، مياس قباني، لين شاكردي.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة غرب آسيا مشاركة حوالي 10 دول، وهي الأردن، والإمارات، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، واليمن، وقطر، ولبنان، وسورية، وفلسطين، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة سلطنة عُمان.