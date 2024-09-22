محافظ الحسكة يلتقي ناشئات الجزيرة بكرة السلة ويوجه بتقديم الدعم  للفريق للمشاركة الفعالة في الدوري السوري

تشرين – خليل اقطيني:

وجه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بتقديم كل أشكال الدعم لفريق كرة السلة للناشئات في نادي الجزيرة الرياضي، وتأمين جميع المستلزمات المالية والمادية التي تسهم بتسهيل مشاركة الفريق في الدوري السوري لكرة السلة للناشئات.

وأثنى صيوح في لقائه لاعبات الفريق وكادره الإداري والفني، بحضور ئيس مجلس المحافظة عيد سالم الصالح، على اللاعبات اللاتي واظبن على التدريبات وامتلكن الإصرار والعزيمة والمثابرة لتمثيل رياضة الحسكة الأنثوية أفضل تمثيل، في الاستحقاقات المقررة.

بدورهن شكرت لاعبات الفريق محافظ الحسكة على دعمه، الذي سيكون حافزاً لهن في كل المشاركات على مستوى سورية، ودافعاً نحو تحقيق أفضل تمثيل في جميع المحافل الرياضية للعبة.

وذكر رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة مصطفى شاكردي لتشرين أن هذا اللقاء جاء تشجيعاً من القيادة الإدارية في المحافظة ممثلة بالمحافظ للرياضة الأنثوية في النادي وتحفيزها على المشاركة الفعالة في كل المحافل والاستحقاقات المقررة، سواء محلياً ضمن المحافظة، أو وطنياً على مستوى سورية، شاكراً محافظ الحسكة على هذه اللفتة الكريمة.

وبين شاكردي أن لعبة السلة تعتبر من الألعاب المميزة في نادي الجزيرة الرياضي، ويشرف عليها الكابتن أيهم عزو والكابتن ريم جاجان، ويتألف الفريق من عشرين لاعبة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة يمثلن منتخب النادي.

موضحاً أن الفريق يمتلك مواهب مميزة فنياً وبدنياً، كفيروز عطية وهي كابتن الفريق وحنين عيسى وعبير وتالا ونور النامس وغيرهن، كما يضم الفريق أكثر من 4 لاعبات يتميزن بالطول الفارع، إذ يبلغ طولهن 180 سم وأكثر، وهو ضروري جداً في لعبة كرة السلة، ووجود لاعبات طويلات يشكل علامة فارقة في أي فريق.

وأضاف شاكردي: إن الفريق يفتقر للمشاركات، بسبب عدم وجود أندية أخرى في محافظة الحسكة تمارس اللعبة، ما يؤثر سلباً على المستوى الفني للاعبات، كون المشاركات الخارجية معدومة تماماً، حيث كانت آخر مشاركة في عام 2019، الأمر الذي يدفع بعض اللاعبات لترك اللعبة.

مبيناً أن هذه المجموعة بدأت تمارينها منذ 3 سنوات بمعدل 4 تمارين في الأسبوع، بإشراف إدارة النادي ومتابعة من الكابتن أيهم عزو والمدربة ريم جاجان، وحقق الفريق بطولة المحافظة، ويستعدحالياً للمشاركة الخارجية الأولى له، وهي بطولة الدوري للناشئات التي ينظمها الاتحاد العربي السوري لكرة السلة.

وأكد شاكردي أن اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في المحافظة وإدارة النادي أشرفا بشكل مباشر على هذه المجموعة وقدما لها كل ما يستطيعان من دعم، إلى جانب الرعاية المقدمة من مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية، والذي أمّن الأدوات والتجهيزات اللازمة للفريق، الذي يحتاج إلى دعم مالي أكبر لتغطية نفقات المشاركة في الدوري السوري لكرة السلة، وقد وعد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بتقديم كل الدعم للفريق من أجل مشاركة متميزة في الدوري.

يشار إلى أن فريق كرة السلة للناشئات في نادي الجزيرة في الحسكة يتكون من اللاعبات عبير محمد حسن – حنين قاسم عيس – ألين محمد حسن – تالا أكثم الصالح – نورة محمد النامس – أشنا دولار علي – دلال عبد القادر خلف – لميس خلف ميرو – هيا عبد الحميد خلف – أروان حسن عثمان – فيروز عطية – أرين زوبع حمي – جين شيركو خاجو – هالا حسين – ياشنا محمد – منى حسن.