إخماد حريق زراعي في بيت هلهل والأسقف بريف صافيتا

تشرين- ثناء عليان:

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في قريتي بيت هلهل والأسقف بريف صافيتا، بعد تطويقه ومنعه من الوصول إلى محمية سرستان.

وشارك في الإخماد نحو ٢٠ سيارة إطفاء وصهريج، وفرق إطفاء مراكز حراج سرستان، وعين عفان وبهرمين والدريكيش، والدفاع المدني، ومجلس مدينة صافيتا، ومديرية الخدمات الفنية ومنطقة صافيتا بالتنسيق مع قسم الجاهزية بالمحافظة.

وتجري حالياً عمليات التبريد والمراقبة منعاً لتجدد النيران في أي بؤرة.