أهالي كفر شمس بدرعا يعانون ارتفاع مدة التقنين الكهربائي وانخفاض التوتر

تشرين- ياسر النعسان:

وردتنا شكوى من أهالي بلدة كفر شمس التابعة لمحافظة درعا، يشيرون فيها لمعاناتهم من أحد مناوبي توزيع الطاقة الكهربائية وفق ساعات التقنين المحددة الذي يخفض لهم توقيت تقنين الكهرباء من ساعة إلى نصف ساعة لدى موعد مناوبته بحيث لا يتمكنوا من شحن بطاريات الإنارة والموبايلات أو إنجاز أي شيئ على الطاقة الكهربائية، مشيرين إلى أن مشكلة أخرى تضاف لمعاناتهم تتمثل بإنخفاض شدة التيار الكهربائي من 220 إلى 140 فولت، الأمر الذي يسبب أعطالاً لبعض الأجهزة الكهربائية لديهم مطالبين كهرباء محافظة درعا أن تعالج مشكلتهم الكهربائية التي أصبحت مشكلة مزمنة من دون علاج.

بدوره بين مدير عام شركة كهرباء محافظة درعا المهندس هاني المسالمة أن بلدة كفر شمس مثلها كباقي بلدات ومدن محافظة درعا تخضع لنفس ساعات التقنين وإن أتت الكهرباء بموعدها نصف ساعة عوضاً عن الساعة فهذا يعود لنقص كميات الكهرباء الواردة للمحافظة إذ تخرج أحياناً بعض محطات توليد الكهرباء عن الخدمة مؤقتاً بسبب الصيانة لأعطال قد تحدث لها، الأمر الذي يسبب هذا النقص الذي ينعكس على انخفاض التقنين من الساعة المعتادة إلى نصف ساعة، وقد يصدف ذلك بوجود أحد المناوبين لأكثر من مرة ليعتقد البعض أن هذا المناوب أو ذاك هو سبب انخفاض التقنين من ساعة لنصف ساعة لافتاً إلى أن الكهرباء حين تعود لساعة ليس فقط لبلدة كفر شمس وحدها وإنما لعدة بلدات معاً بما فيها بلدة كفر شمس، وهذا ما يستبعد أيضاً أن يكون المناوب المقصود يقصد بلدة بحد ذاتها أم لا مشيراً إلى أننا مستعدون لمعالجة أي شكوى تردنا من أي مواطن دون تأخير، وحول انخفاض التوتر من 220 إلى 140 أشار إلى أن ذلك لا يكون من المصدر وإنما قد يكون في حي بذاته وبالتالي فمن يعاني هذه المشكلة عليه أن يراجع ورشة كهرباء بلدة كفر شمس لمعالجتها وإن لم يفي ذلك بالغرض فنحن جاهزون لمعالجة أي مشكلة تردنا للمديرية.