أمضوا ثماني سنوات بالإدارة.. إنهاء تكليف 62 مدير مدرسة في تربية القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

كشف مدير تربية القنيطرة عبدو زيتون إنهاء تكليف /62 / مدير مدرسة من مهامهم ممن تجاوز عدد سنوات تكليفهم بالإدارة أكثر من ثماني سنوات، استناداً للقرار الوزاري رقم 206 / 543 لعام 2024م.

و أوضح زيتون أن التعليمات الناظمة والتنفيذية لهذا القرار تنص على إعفاء المديرين الذين أمضوا أربع سنوات فما فوق، ويمكن تكليف مديري المدارس للمرة الثانية أربع سنوات أخرى في حال توفرت عند المدير معايير تربوية محددة كالحصول على تقييم إداري جيد، والاشتراك ببرنامج التنمية المهنية التربوية المستمرة واجتيازه بنجاح.

وبيّن مدير التربية أنه تم تكليف معاوني مديري المدراس الذين تم انهاء تكليفهم مبدئياً بتسيير المدارس حتى يتم تكليف من تنطبق عليهم الشروط أصولاً.