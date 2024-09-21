وفاة طفلين في حريق منزلهما بمدينة اللاذقية

تشرين- صفاء إسماعيل:

توفي طفلان صباح اليوم نتيجة حريق اندلع في منزل ذويهما بحي قنينص في مدينة اللاذقية.

وبيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أنه فور الإبلاغ عن الحريق، توجه عناصر من فوج الإطفاء إلى الموقع، حيث كانت النيران تتصاعد من منزل أرضي، حيث تم إخماد الحريق وإخراج طفلين كانا داخل المنزل، حيث تم نقلهما إلى المشفى.

وأكد جعفر أن سرعة وصول عناصر الإطفاء حال دون تمدد النيران إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة للمنزل، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيقات لمعرفة سبب الحريق.