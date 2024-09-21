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لماذا خسر فريق الوحدة أمام الإنترانيك بكرة السلة في بطولة السوبر؟

تشرين- معين الكفيري:

تستكمل اليوم السبت مباريات بطولة السوبر الدولية الثالثة بكرة السلة، حيث يلتقي فريق الجيش مع أهلي حلب عند الساعة الرابعة عصراً، كما يلتقي فريق الزمالك المصري مع nsa اللبناني الساعة السادسة مساء .وتختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء الدفاع الجوي العراقي مع بيروت اللبناني الساعة التاسعة مساء وتقام جميع المباريات في صالة الفيحاء الرياضة بدمشق.

الوحدة يخسر أمام الإنتراتيك

تعرض فريق الوحدة السوري في أولى مبارياته في البطولة للخسارة أمام الإنتراتيك بنتيجة ٦٤-٧٢ نقطة والواضح أن فريق الوحدة لم يبلغ الحد الأدنى من الجاهزية والانسجام لخوض هكذا مشاركة خصوصاً مع دخول لاعبين جدد على الفريق في محصلة طبيعية للتوقف الطويل من النشاط المحلي وسط محاولة مدرب الوحدة إعطاء فرصة المشاركة لعدد واسع من اللاعبين في بطولة مضغوطة مبارياتها تستنزف جهد الفرق باللعب اليومي ولو استطاع فريق الوحدة خوض مباريات استعدادية قبل البطولة لكان وضعه أفضل بكثير، وتميز من الفريق في مباراته أمام الانتراتيك اللاعب كريستان ماريان وهو مكسب كبير لفريقه وتميز جداً خلال فترة مشاركته وشكل إضافة مهمة لما يحمله من قوة ومهارة وتألق وروح قتالية عالية.

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