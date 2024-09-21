في جولة تفقدية على امتحان القبول لمعاهد إعداد المدرسين.. وزير التربية: هدفنا الحصول على المعلمين الذين سيحققون ما نصبو إليه في العملية التعليمية

تشرين – دينا عبد:

تفقد وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال د. محمد عامر المارديني اليوم امتحان القبول للطلاب والطالبات المتقدمين لامتحان القبول في معاهد إعداد المدرسين باختصاصاتها -لغة إنكليزية- فرنسية- رياضيات- علوم- إضافة للرسم والموسيقا.

وخلال الجولة التي أجراها وزير التربية اليوم في معهد يوشع منصور للفنون التشكيلية أكد أن معهد إعداد المدرسين هو من المؤسسات المهمة في وزارة التربية والتي ترفدنا بالكوادر التعليمية وخاصة للحلقة الثانية؛ مشيراً خلال حديثه لـ«تشرين»: أن بعض المناطق بحاجة لأعداد كبيرة من المدرسين؛ وإذا نجحنا في الانتقاء سنحقق ما نصبوا إليه في العملية التعليمية.

وبيّن الوزير المارديني أن هذا الامتحان هو للطلاب الملتزمين وإذا حصلنا على نخبة وتم تدريبهم خلال هاتين السنتين وتابعوا معنا خمس سنوات نكون قد أنتجنا نتاجاً جيداً.

وأمل الوزير أن يكون المتقدمون على قدر الكفاءة نفسها وخاصة في مادة اللغات كون لدينا فجوة في تعلم اللغات وخاصة الإنكليزية والفرنسية.

وأضاف: نتمنى أن نحصل على الكفاءات الجيدة ولاشك أنه لدينا روائز لقبولهم إضافة للامتحانات؛ ونحن نبذل قصارى جهدنا للحصول على المعلمين الذين سيحققون ما نصبوا له في العملية التعليمية.

بدوره مدير التأهيل والتدريب في وزارة التربية فيصل صالح بين لـ«تشرين» أن مجموع عدد المتقدمين لاختبار القبول في اللغة الإنكليزية والفرنسية (٣٨٥٤) طالباً وطالبة؛ عدد المتقدمين لاختبار القبول في اللغة الإنكليزية (٢٨٣٧) طالباً وطالبة؛ وفي اللغة الفرنسية (١٠٣٧) طالباً وطالبة.

وبلغ عدد المتقدمين لمفاضلة معاهد إعداد المدرسين بكافة الاختصاصات إنكليزي- فرنسي- رياضيات- علوم- رسم- موسيقا (٦٩٢٥) طالباً وطالبة.

وهذا العام يوجد ما يقارب (١١٤٠) خريجاً وخريجة من الاختصاصات الاربعة فرنسي- إنكليزي- رياضيات – علوم – دورة 2023-2024- يتم العمل على تعيينهم وفق التعهد الذي تقدموا به عند التقدم إلى مفاضلة المعهد.

أما الطلاب فكان لهم رأيهم في اختبار القبول، حيث عبر الطالب علي ضاهر اختصاص فرنسي: أن الأسئلة ليست بالمستوى السهل تحتاج إلى تركيز ودقة مشيراً إلى أن معظم الأسئلة الواردة في الاختبار قد درسوها سابقاً ولكنها على ورقة الأسئلة كانت موسعة.

أما دلع خلوف اختصاص لغة إنكليزية فبيّنت أن الأسئلة بسيطة من ضمن منهاج البكالوريا ولكن الصعوبة كانت تكمن في الترجمة فقد كانت بحاجة للتركيز.

رافق السيد الوزير في جولته مدير تربية دمشق د. عبد الحكيم الحماد ومدير التأهيل والتدريب في وزارة التربية فيصل صالح وعدد من الكوادر التربوية.