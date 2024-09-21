أشبال الشعلة يحققون برونزية دوري كرة اليد

تشرين:

حقق أشبال الشعلة المركز الثالث في الدوري السوري لكرة اليد بعد أن تأهل لدور الفاينال بعد تصدره للمجموعة الجنوبية دون أي هزيمة وضمت: (الشعلة – النبك – ديرعطية – اليقظة – الجزيرة ) .

في دور الفاينال لعب الشعلة خمس مباريات انتصر بثلاث منها، أمام دير عطية والشباب واليقظة، وخسر اثنتين أمام الطليعة والنواعير .

وجاء الشعلة بالمركز الثالث بعد تعادله بالنقاط مع الطليعة الحاصل على المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشعلة، فيما حصل النواعير على لقب الدوري .

مثل فريق أشبال الشعلة : ( محمد طرمزاوي – آدم علي حمد – ليث محاميد – عبيدة الرماوي – راني آغا – محمد الشرع – هادي فاعوري – براء محاميد – عمر الشرع – محمد زين محاميد – يوسف الدنيفات – زيد أحمد – أحمد حمادي ).

رئيس البعثة عضو مجلس الإدارة ” عبدالعزيز حريري ”

أما الكادر فقد تألف من المدير الفني “عماد فتحي ” والمدرب ” معن حمادي ” والإداري ” خلدون طرمزاوي ” والمعالج ” إبراهيم مسالمة “.

عماد فتحي أكد ل”تشرين” أن الشعلة يسير في الاتجاه الصحيح بإعادة أمجاد كرة اليد كما كانت في السابق، ولا بد من الانطلاق من الفئات العمرية لأنها أساس الفريق مستقبلاً.