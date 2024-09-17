تعاون بين القنيطرة و”زوا” في مشاريع مياه الشرب

تشرين – محمد الحُسَين:

بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران اليوم مع فريق منظمة “زوا ” مشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية لبئر الحميدية، ونسبة الإنجاز بالعمل، وموعد البدء بتنفيذ مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر الدلافة في حضر، وبئر عين النورية لري المحاصيل الزراعية، إضافة لمشروع توزيع مادة “التمز” في بلدة حضر، واستبدال شبكة مياه في بلدة خان أرنبة، وصيانة بعض خطوط الصرف الصحي في الحميدية والقحطانية ورويحينة.

وأثنى المحافظ على جهود منظمة ” زوا” ودعمها لأبناء المحافظة بالمشاريع التنموية والخدمية.