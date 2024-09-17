‏ خطة عمل بين نقابة المقاولين والمديرية العامة للآثار والمتاحف لترميم المباني الأثرية

تشرين- محمد النعسان:

بحث نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس عبد الرحمن سليمان مع مدير عام الآثار والمتاحف في سورية محمد نظير عوض، سبل التعاون المشترك وتذليل الصعوبات الممكن وجودها أثناء العمل بين المقاول وفروع المديرية في كل المحافظات، فيما يخص آلية الترميم والحفاظ على الممتلكات الأثرية، حيث تم التشديد على ضرورة أن يكون المقاول مصنفاً ومسجلاً في النقابة، وأن تكون لديه الخبرة المطلوبة لإنجاز عمل الترميم بالشكل الصحيح.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على حلول مناسبة وخطة عمل مشتركة بخصوص رخص الترميم وشروطها المطلوبة، إضافة إلى المساهمة في تطوير العمل والارتقاء به لكلا الطرفين، من حيث ترميم الأبنية الأثرية العامة والخاصة وتنفيذها خلال الأيام المقبلة.

كذلك تمت مناقشة القضايا الغامضة التي كانت غير واضحة المعالم ويجب تفسيرها، كي يقوم المقاول حينها بعمل الترميم ضمن إشراف نقابته على أكمل وجه وضمن الأنظمة والقوانين النافذة.