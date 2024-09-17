الكرملين: زيادة تعداد الجيش الروسي يرتبط بالوضع العدائي الذي تواجهه البلاد
تشرين:
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن الزيادة في تعداد الجيش الروسي ترتبط بازدياد التهديدات على طول محيط حدود روسيا الاتحادية، مشيراً إلى الوضع العدائي وغير المستقر على الحدود الغربية والشرقية للبلاد.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد القوات الروسية: إن ذلك يرجع إلى عدد التهديدات الموجودة لبلدنا على طول حدودنا، وهذا بسبب الوضع العدائي للغاية على الحدود الغربية وعدم الاستقرار على الحدود الشرقية، لذا فإن هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويذكر أن الرئيس بوتين، أصدر أمس الإثنين، مرسوماً يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلاً على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصاً، بينهم 1,320,000 عسكري.
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
على صعيد آخر، علق بيسكوف على قرار حظر شركة «ميتا» حسابات وكالة «سبوتنيك» وقناة «آر تي» على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية أن الكرملين يقيّم سلباً حظر شركة «ميتا» حسابات وكالة «سبوتنيك» وقناة«آر تي» على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: أمر سلبي للغاية، وهذا تشويه صريح لـ«ميتا»، أي أن «ميتا» تشوه سمعتها بهذه الإجراءات، وبالطبع، فإن مثل هذه الإجراءات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة، لذلك، لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر.
ورداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصرفات شركة «ميتا» فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية، قال بيسكوف للصحفيين: بالطبع يعقد احتمالات تطبيع علاقاتنا مع «ميتا».
وفي وقت سابق، أعلنت شركة «ميتا»عن حظر قنوات «آر تي» والمجموعة الإعلامية الأم «روسيا سيغودنيا» التي تضم أيضًا وكالة «سبوتنيك» من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك على «فيسبوك» و«إنستغرام»، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.
وادعى بيان الشركة أن «الحظر يأتي في إطار التزام ميتا بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة«، مضيفاً:«هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي» وفق وصف البيان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية التي تضم «آر تي» و«سبوتنيك»، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية لن تبقى من دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.
يشار إلى أن أنشطة شركة «ميتا» التي تضم منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.