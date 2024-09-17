الكرملين: زيادة تعداد الجيش الروسي يرتبط بالوضع العدائي الذي تواجهه البلاد

تشرين:

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن الزيادة في تعداد الجيش الروسي ترتبط بازدياد ‏التهديدات على طول محيط حدود روسيا الاتحادية، مشيراً إلى الوضع العدائي وغير المستقر على الحدود الغربية ‏والشرقية للبلاد.‏

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد القوات الروسية: إن ‏ذلك يرجع إلى عدد التهديدات الموجودة لبلدنا على طول حدودنا، وهذا بسبب الوضع العدائي للغاية على الحدود ‏الغربية وعدم الاستقرار على الحدود الشرقية، لذا فإن هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة.‏

ويذكر أن الرئيس بوتين، أصدر أمس الإثنين، مرسوماً يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين ‏متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.‏

وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 كانون الأول ‌‏2024، كما تضمن المرسوم تعديلاً على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 ‏شخصاً، بينهم 1,320,000 عسكري.‏

ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية ‏الزيادة في تعداد الجيش.‏

على صعيد آخر، علق بيسكوف على قرار حظر شركة «ميتا» حسابات وكالة «سبوتنيك» وقناة «آر تي» على وسائل ‏التواصل الاجتماعي.‏

وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية أن الكرملين يقيّم سلباً حظر شركة «ميتا» حسابات وكالة «سبوتنيك» وقناة«آر ‏تي» على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: أمر سلبي للغاية، وهذا تشويه صريح لـ«ميتا»، أي أن «ميتا» تشوه ‏سمعتها بهذه الإجراءات، وبالطبع، فإن مثل هذه الإجراءات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة، لذلك، ‏لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر.‏

ورداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصرفات شركة «ميتا» فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية، قال بيسكوف ‏للصحفيين: بالطبع يعقد احتمالات تطبيع علاقاتنا مع «ميتا».‏

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «ميتا»عن حظر قنوات «آر تي» والمجموعة الإعلامية الأم «روسيا سيغودنيا» التي ‏تضم أيضًا وكالة «سبوتنيك» من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك على «فيسبوك» و«إنستغرام»، ‏وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.‏

وادعى بيان الشركة أن «الحظر يأتي في إطار التزام ميتا بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة«، ‏مضيفاً:«هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد ‏تشكل تهديداً للأمن العالمي» وفق وصف البيان.‏

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية التي تضم ‌‏«آر تي» و«سبوتنيك»، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.‏

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد ‏مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية لن تبقى من دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية ‏غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.‏

يشار إلى أن أنشطة شركة «ميتا» التي تضم منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» محظورة في روسيا باعتبارها ‏متطرفة.‏