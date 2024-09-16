إدارة جديدة للفتوة برئاسة سليمان الذياب

تشرين – مالك الجاسم:

أبصرت إدارة الفتوة النور أخيراً ولم تحمل الإدارة أي جديد، وجاءت كما هو متوقع, ولكن الملاحظة الوحيدة كانت بتقليص عدد أعضاء الإدارة إلى خمسة, وجاءت أغلبيتها عناصر داعمة.

بالعموم الإدارة الجديدة ترأسها سليمان الذياب وضمت كلاً من فواز الطهماز وصالح العاني وشلاش السليمان وأحمد الشيخ أعضاء, وما هو مطلوب من هذه الإدارة كثير من الأمور، أولها التحضير الكامل للاستحقاق الآسيوي والدوري، وما يبعث على حالة التفاؤل هو أن رئيس النادي وعدداً من الأعضاء ساهموا في تسمية مدرب الفريق الجزائري سفيان نشمة، وهذا دليل على أن هناك مفاجآت جديدة قد تحملها الساعات القادمة وهو ما اعتدنا عليه من الإدارة الزرقاء.

ويبدو أن رئيس النادي السابق مدلول العزيز ما زال حاضراً ضمن أروقة النادي بعد أن تكفل بدعم فرق القواعد وتقديم كل ما يلزم من دعم مادي ومعنوي, واليوم الفتوة يبحث عن الاستقرار الإداري بعد أن حطم أرقاماً قياسية جديدة في اعتذار الإدارة, ولا نريد استقالات جديدة ترمي بظلالها على أروقة النادي وإن حصل ذلك فسيكون مشكلة كبيرة في تاريخ أزرق الدير.

من جانب آخر تابع الفتوة تحضيراته الكروية بإشراف المدرب الجزائري وهناك حالة انسجام تبدو واضحة داخل الفريق, ولكن ما نحن بحاجة إليه هو مباريات تجريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين والفريق وسد الثغرات إن وجدت.

ختاماً يبدو أن أمور الفتوة بدأت معالجتها, ونحن بانتظار حل مشكلة نادي اليقظة من خلال تشكيل إدارة تقود الأمور داخل هذا النادي الذي عانى ما عاناه.