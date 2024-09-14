فرق الإطفاء تحاول إخماد حريق حراجي اندلع في قرية بيت زريقة بريف اللاذقية الشمالي

تشرين- صفاء إسماعيل:

تعمل فرق الإطفاء في كل من مديرية الزراعة وفوج الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بعد ظهر اليوم بين قريتي بيت زريقة والشقراء في ريف اللاذقية الشمالي.

وبيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أنه بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة دخول الآليات، تتركز الجهود المبذولة على العمل اليدوي في محاولة للسيطرة على النيران ومنع تمدد رقعتها.

وأشار جعفر إلى مشاركة 17 إطفائية و10 فرق إطفاء، و جراري إطفاء، 2 تركس دولاب، 4 بلدوزرات تابعة لمديرية زراعة اللاذقية وآليات لفوج الإطفاء.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت فرق منظومة الإطفاء في اللاذقية من إخماد الحريق الذي اندلع في قرية دير حنا بريف القرداحة، والذي أدى إلى تضرر أكثر من 30 دونماً من أشجار الزيتون والليمون، بالإضافة لأشجار حراجية.