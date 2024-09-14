تمديد التسجيل في مفاضلة معاهد إعداد المدرسين وقسمي اللغة الإنكليزية والفرنسية

دمشق- تشرين:

مددت وزارة التربية فترة التسجيل في مفاضلة معاهد إعداد المدرسين حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق الـ 17 من أيلول الجاري.

كما أجلت الوزارة في بيان لها اليوم الاختبار الخاص بالقبول في قسمي اللغة الإنكليزية والفرنسية حتى يوم السبت الـ 21 من أيلول الجاري الساعة العاشرة صباحاً.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 29 من آب الماضي عن شروط ومواعيد التقدُّم إلى مفاضلة معاهد إعداد المدرسين في مديريات التربية بالمحافظات اعتباراً من يوم الإثنين 2-9-2024 ولغاية يوم الخميس 12-9-2024 واختبار القبول في قسمي اللغة الانكليزية واللغة الفرنسية يوم الأربعاء 18-9-2024 الساعة العاشرة صباحاً.