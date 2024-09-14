المحكمة الدستورية تعلن تثبيت فوز تبون بولاية رئاسية ثانية للجزائر

تشرين:

أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم تثبيت فوز الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن رئيس المحكمة عمر بلحاج قوله في مؤتمر صحفي: إن “تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وعليه أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً لولاية ثانية”، موضحاً أنه حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفاً و291 صوتاً، ما يمثل نسبة 84.30 بالمئة من الأصوات”.

وأشار بلحاج الى أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية بلغت 46.10 بالمئة، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة مليوناً و764 ألفاً و637 صوتاً، لافتاً إلى أن النتائج جاءت بعد الاطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت السبت الماضي حسب النتائج الأولية فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية جديدة للانتخابات الرئاسية ليتم اليوم تثبيت النتائج ونسب الأصوات من قبل المحكمة الدستورية الجزائرية.