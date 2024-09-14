سلة سيدات نادي الثورة تواجه الانترانيك اللبناني ودياً في بيروت

تشرين:

يواصل فريق سلة سيدات نادي الثورة اختباراته ومبارياته الودية تحضيراً للموسم السلوي الجديد في معسكره الذي يجريه في لبنان، وسيلعب اليوم مباراته الثانية أمام فريق سيدات الانترانيك الساعة الرابعة مساء، ومن ثم ينهي معسكره يوم غد الأحد باللعب مع نادي هومنتمن الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقد لعب مباراته الأولى أمام فريق نادي هوبس الرياضي وعلى ملعبه، وكانت المباراة بداية جيدة للتحضيرات التي يجريها الكادر الفني للوصول إلى تناغم مهم بين اللاعبات، والتي ابتدأت منذ بداية شهر أيلول تحضيراً للدوري العام الذي سيقام في بدايات شهر تشرين الأول، وانتهت المباراة الودية بفوز سيدات الثورة بفارق عشر نقاط ٥٦/٤٦ وقد قدم الفريقان مباراة جيدة اتسمت بالقوة دفاعاً وهجوماً.

وقبل بداية المباراة تم تسليم رئيس نادي هوبس الرياضي اللاعب السابق المميز “جاسم قانصو’ درع نادي الثورة وهو عربون شكر وتقدير على تعاونه الدائم بإجراء معسكرات مشتركة مستمرة، ما يؤدي إلى تطور الفريقين وتقدمهما فنياً.

يشار إلى أن نادي الثورة اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية التي كان يشارك بها سابقاً وعوض ذلك بمعسكر لبنان الحالي.