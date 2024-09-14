اتحاد الكرة يبدأ موسمه الجديد بإلغاء مسابقة درع الاتحاد… وتأجيل دوري الفئات العمرية

تشرين:

يبدو أن المسابقة الجديدة التي ابتدعها اتحاد كرة القدم والمتمثلة ببطولة درع الاتحاد، إضافة لدوري الفئات العمرية لن يبصرا النور، فقد قرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقة كأس اتحاد كرة القدم وتأجيل دوري الفئات العمرية بسبب دخول الملاعب الكروية في الصيانة قبل بدء الموسم الكروي الجديد، وستبدأ الصيانة في الأسبوع المقبل وتستمر حتى منتصف الشهر القادم.

وكان اتحاد كرة القدم ابتدع مسابقة كأس الاتحاد بين فرق الدوري الممتاز وهي بطولة استعدادية تحضيرية للفرق قبل انطلاق الدوري.

وكان من المقرر أن تبدأ اعتباراً من العشرين من الشهر الحالي بطولات الدوري الأولمبي ودوري الشباب والناشئين والأشبال، أيضاً تم التأجيل للسبب ذاته.

ولأجل هذه الصيانات ستتأثر أندية الدوري الممتاز بتحضيراتها حيث صار من الصعب إيجاد ملعب لإجراء المباريات الاستعدادية التحضيرية بين الأندية التي بدأت مبارياتها منذ أكثر من عشرة أيام تقريباً.