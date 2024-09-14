“مياه درعا”: تؤهل المزيد من الآبار ومحطات الضخ بالتعاون مع المجتمع المحلي

تشرين – عمار الصبح:

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي، تأهيل عددٍ من آبار وخطوط المياه في مناطق مختلفة من المحافظة ووضعها بالخدمة مجدداً.

وحسب مدير عام المؤسسة المهندس مأمون المصري، فقد قامت الورشات العاملة على تنفيذ خط دفع لحي الدواغرة في مدينة إنخل لتحسين الواقع المائي في الحي وتأهيل بئر إنخل رقم ٢٠، و الانتهاء من أعمال تنفيذ منظومة طاقة شمسية لبئر بلدة سملين رقم /٤/ ووضعها بالخدمة، كما تم تأهيل بئر في مدينة طفس بعد تأمين محرك قياس 30 حصان، وبئر في المزيريب جانب محطة الري وإعادة الضخ للشبكة، لافتاً إلى وصل بئر بلدة المليحة الشرقية الجديد مع الشبكة وزرع سكر قطر ١٢٥ مم مع تصنيع “ريكار” من قبل المجتمع المحلي في بلدة المليحة الشرقية وتأهيل بئر المليحة الغربية، إضافة إلى إصلاح خط مزيبق في بلدة المسيفرة وإعادة البئر للخدمة، وتأهيل بئر بلدة قرفة والذي عاد للخدمة بغزارة عالية، وبئر بلدة دير العدس بعد تركيب المعدات.

وأضاف المصري: إن الأعمال المنجزة مؤخراً تضمنت تأهيل البئر الغربي في بلدة المتاعية بعد إصلاح المحرك والبروانة وإعادة البئر للخدمة، وفي مركز تحويل بئر البلة تم تركيب محولة استطاعة ٢٠٠ ك ف أ لتتم تغذية البئر من نفس المحولة، كما جرى تأهيل بئر في بلدة الغارية الشرقية بعد استبدال الغاطسة والكبل الكهربائي والقساطل.

ولجهة محطات الضخ، كشف مدير المؤسسة عن استبدال المحرك للمضخة الأفقية المعطل في محطة ضخ بلدة القنية وتزويدها بمحرك جديد، وإصلاح خط دفع مشروع الثورة ٣٠٠ مم، فضلاً عن تركيب مجموعة منصهرات لمحولة محطة المطوق في مدينة جاسم، والعمل على تنظيف الخزان الشرقي وتركيب “طبه” ٣٠٠ مم على خط دفع مشروع الثورة.