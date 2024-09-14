من هو رئيس مجلس الوزراء الجديد؟

الدكتور محمد غازي الجلالي من مواليد دمشق 1969.

عمل سابقاً وزيراً للاتصالات والتقانة منذ آب 2014 حتى تموز 2016،ومعاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ أيار 2008 حتى آب 2014 ، وأستاذاً مشاركاً ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ أيلول 2023، ورئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ نيسان 2019.

والدكتور الجلالي حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997، ودبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وإجازة في الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

عمل مستشاراً وخبيراً في العديد من الأعمال لمصلحة القطاعين العام والخاص في سورية وشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى في سورية، كما نفذ الدكتور الجلالي العديد من الدورات التدريبية في مجالات الاقتصاد الهندسي وإدارة العقود الهندسية والتحكيم الهندسي وإدارة المشاريع الهندسية في سورية وبعض الدول العربية وتقديم العديد من الأوراق العلمية والأبحاث في المؤتمرات وورشات العمل في سورية وفي بعض الدول العربية أيضأً.