ختام بطولة الجمهورية للسباحة للرياضات الخاصة باللاذقية

تشرين – حاتم شحادة:

اختتمت منافسات السباحة للرياضات الخاصة لمسافة 50 متراً التي أقيمت في المسبح الشتوي بمجمع مسابح مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة 18 لاعباً من دمشق وحلب واللاذقية.

ففي سباق 50 م حرة/اس 9 / توج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي وليد خاص وعلي موسى ومحمود بركاوي وفي سباق 50 م حرة /اس 10 / أحمد زيدان ونادر حمدي وعامر قدسي و بسباق اس /5/6/ حل بالمراكز الثلاثة الأولى عامر سلوم وعمار الباشا ونبيل شملص، وبسباق /اس7/8/ تصدر كل من محمود حجو ومحمد جفان وأشرف دالي.

وفي سباق /50/م صدر /اس 10/ فاز بالمراكز الأولى على التوالي عامر قدسي وأحمد زيدان ونادر حمدي وبالظهر/اس 9/وليد خاص وعلي موسى ومازن سلطان وبسباق 50م صدر/اس 5/6/ عمار الباشا وعامر سلوم ونبيل شملص. وفي سباق/اس 7/8/ أسفرت النتائج عن فوز أشرف دالي بالمركز الأول يليه كل من محمود حجو ومحمد جبان، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بسباق 50 مصدر تصنيف /اس9/ سليمان طه ومحمود بركاوي وبهاء يوسف.

وقال رئيس اتحاد الرياضة الخاصة عبود عبود إن الهدف من إقامة بطولة الجمهورية للرياضات الخاصة هو انتقاء لاعبي المنتخبات الوطنية الذين سيمثلوننا في البطولات والمحافل البارالمبية.

وأكد أن هدف الاتحاد تطوير هؤلاء اللاعبين والارتقاء بمستواهم للوصول بهم لمنصات التتويج .

من جانبه قال أمين سر الاتحاد جمال عليوي إن البطولة تقام للمرة الأولى وفق المعايير البارالمبية وأن منافسات 50 متراً كانت قوية ومبشرة بالخير وأفرزت خامات واعدة حققت أرقاماً جيدة في التصنيفات وستتم الاستفادة منها ضمن منتخباتنا الوطنية كاشفاً أن هناك دورة بارالمبية مع بداية العام القادم واتحاد الرياضات الخاصة لديه خطة جديدة شاملة للمشاركة في مختلف الألعاب البارلمبية.