المقاومة اللبنانية تدمر دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي وتستهدف قاعدة عسكرية له شمال فلسطين المحتلة

تشرين:

استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا قاعدة عسكرية لقوات العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، ودمرت إحدى دباباته من طراز ميركافا.

وجاء في بيان للمقاومة: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة ‏الأحمدية، قصف مقاتلونا اليوم المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما أعلنت المقاومة في بيان ثان استهدافها لدبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي على طريق ‏رويسات العلم-زبدين بصاروخ موجه، وأصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها، وذلك رداً على اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة زبدي، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته.

وكانت المقاومة نفذت أمس تسع عمليات استهدفت فيها العدو الإسرائيلي ومواقع انتشار جنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.