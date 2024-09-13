وتتجدد الحرائق في غابات طاحونة الحلاوة في منطقة الغاب . والعمل جارٍ على إخماده

تشرين -محمد فرحة :

لم تمض أربع وعشرين ساعة على حرائق غابات مصياف وعناب ونبع الطيب في منطقة الغاب، حتى تجددت اليوم في هذه اللحظات في موقع طاحونة الحلاوة بالغابات الواقعة في سفحها الغربي ملحقة بها أضراراً بالغة مع اشتداد سرعة الرياح .

وفي التفاصيل الأخرى، أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حماة أمين أسعد عبد الله لـ”تشرين”، أن الحريق نشب قبل ثلاث ساعات من الآن في السلسلة الجبلية الكثيفة بالأشجار فوق وغرب موقع طاحونة الحلاوة.

وزاد على ذلك بأنه على الفور تم زج كل آليات الهيئة العامة لتطوير الغاب وسيارات الإطفاء وعناصر الحراج في محاولة منهم لتطويقها وإخمادها قبل أن تتسع رقعتها وتطول أكبر قدر من غابات السنديان والصنوبريات وغيرهما من مكونات الغابة الجميلة الطبيعية.

وتطرق عضو المكتب التنفيذي في سياق حديثه إلى أن محافظ حماة معن صبحي عبود يتابع وقائع الحريق منذ إخطاره بنشوبه، حيث توجه فوراً من حماة إلى موقع الحريق ليشرف ويجري اتصالاته مع كل الوحدات الإطفائية ومديريات الزراعة في حماة ومراكز الإطفاء.

وكما فعل المحافظ، يتابع مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف، حيث لم يترك ولم يدع آلية من شأنها أن تسهم في إخماد الحريق إلا وزجها وعناصرها كافة.

هذا وتعمل كل سيارات الإطفاء و صهاريج المياه على إخماد الحريق ، بعد أن تم تطويقه، لكن سيبقى عناصر الحراج حتى الصباح مرابطين في الموقع لمراقبته خشية من تجدد اشتعال النار ثانية بالتزامن مع شدة الرياح ، وصعوبة الوصول إلى قمة الجبل في ليل مظلم نهتدي أن نسير من خلال الضوء المنبعث من جراء الحريق.