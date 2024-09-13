مهرجان كازان السينمائي الدولي يكرم السينمائي المهند كلثوم

تشرين- ميسون شباني:

كرّم مهرجان (كازان) السينمائي الدولي بنسخته العشرين “المنبر الذهبي”، المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم بمنحه “دبلوم المنبر الذهبي” مساء يوم الأربعاء 7- أيلول 2024 في قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

وتسلم كلثوم التكريم في الحفل الختامي للمهرجان داخل أسوار المسرح الأكاديمي لولاية (تتار) من قبل المديرة التنفيذية لمهرجان قازان السينمائي الدولي “ميليوشا أيتوجانوفا” تقديراً له ولجهوده والمساهمة الفعالة في تطوير ودعم المهرجان على مر السنوات.

يذكر أن المهرجان يقام في الفترة من 6 إلى 11 أيلول من كل عام، وتحت شعار “من خلال حوار الثقافات – إلى ثقافة الحوار” في كازان عاصمة جمهورية تتارستان -الاتحاد الفدرالي الروسي.