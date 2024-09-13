موسكو تحذر من حرب مباشرة مع “ناتو” في حال سمح لكييف استخدام الأسلحة بعيدة المدى

تشرين:

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم من أن حلف شمال الأطلسي الناتو سيبدأ حرباً مباشرة مع روسيا إذا سمح للنظام الأوكراني باستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن “مثل هذا التطور المحتمل للوضع سيغير بشكل جذري علاقاتنا مع المعسكر الغربي.. وإذا تم اتخاذ قرار برفع القيود بالفعل أو سيتم اتخاذه، فهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعداً، ستبدأ دول الناتو حرباً مباشرة مع روسيا”.

وأوضح نيبينيزيا أن روسيا ستضطر في هذه الحالة لاتخاذ القرارات المناسبة مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على المعتدين الغربيين، مشدداً على أن المسؤولين الغربيين لن يتمكنوا بعد الآن من التنصل من المسؤولية وإلقاء كل اللوم على كييف.

وأكد المندوب الروسي بالأمم المتحدة أن موسكو ستتخذ قرارها وفقاً لاعتبار الناتو جزءاً من المعركة ضدنا معتبراً أن كييف لم تفكر في غزو أراضينا دون الحصول على دعم غربي استخباري ولوجيستي.

وأشار المندوب الروسي بالأمم المتحدة إلى أن نظام كييف يستخدم مواد كيميائية خطيرة ذات آثار مدمرة على البيئة في مناطق المعارك مؤكداً أن أوكرانيا استخدمت 17 مرة مواد كيميائية لتسميم الأغذية ما سبب بوفاة 15 شخصاً.

واعتبر مندوب روسيا بالأمم المتحدة أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار ليس فقط للمعدات العسكرية الغربية بل أيضاً للمناورات السياسية.