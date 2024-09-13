السيطرة على حريق قرية عين بالوج التابعة لمحافظة طرطوس والمجاورة لأراضي محافظة حماة”

تشرين- ثناء عليان:

أخمد عناصر الإطفاء في مديرية زراعة طرطوس الحريق الزراعي الحراجي الذي اندلع ظهر اليوم الجمعة في أراضي قرية عين بالوج التابعة لناحية دوير رسلان في محافظة طرطوس، والذي امتد باتجاه قرية الطمارقية في محافظة حماة، بعد أن جاء على نحو ٦ دونمات من شجيرات الصنوبر والشوكيات و١٥ دونماً من أشجار الزيتون والجوز وأراضي السليخ.

وشارك في الإخماد 6 إطفائيات وفرق إطفاء بهرمين وبوردة ودريكيش التابعة لمديرية الزراعة بالتعاون مع فرقة إطفاء مصياف التابعة لمديرية الزراعة بحماة، وتجري حالياً عمليات تبريد الموقع منعاً لتجدد النيران في أي بؤرة.

وبحسب مصادر محلية، يعود سبب الحريق لقيام أحد المزارعين بتنظيف أرضه بطريقة التحريق وتقوم الجهات المعنية بالتحقيقات وإجراء اللازم.