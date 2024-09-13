إصلاح عطل قطع المياه عن أحياء بانياس لثلاثة أيام

طرطوس – رفاه نيوف:

مرّت ثلاثة أيام على انقطاع مياه الشرب عن بعض أحياء مدينة بانياس ليعم الانقطاع كافة أحياء المدينة صباح اليوم الجمعة ، من دون سابق إنذار وما زالت مقطوعة حتى الساعة .

أهالي المدينة اشتكوا من هذا الانقطاع الذي جاء بشكل مفاجئ وخاصة في ظل موجة الحر التي نشهدها و استغلال بعض الأسر يوم العطلة لإنجاز أعمالهم و استئناف المؤونة وكلها تحتاج للمياه.

مدير وحدة مياه بانياس المهندس عماد رواسي كشف لـ “تشرين”أن عطلاً أصاب الكابلات الكهربائية في محطة السن بشكل طارئ، لهذا لم نستطع إعلام المشتركين عنه مسبقاً، و منذ الساعات الأولى عملت ورشات الصيانة على إصلاحه وانتهت من إصلاحه وعودته للخدمة منذ قليل.

وأكد رواسي أن المياه ستعود لأحياء المدينة عند العاشرة مساء على أبعد تقدير، أما أطراف المدينة، فقد يستغرق وصولها حتى صباح يوم غد السبت.