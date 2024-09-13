خلاف على التسعيرة يقلق مزارعي العنب في السويداء

تشرين- طلال الكفيري:

أثار رفض المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التصديق على تسعيرة العنب المقترحة من اللجنة الزراعية الفرعية في السويداء تذمر الفلاحين، لكون ذلك سيلحق بهم خسائر مادية كبيرة، ولاسيما أن سعر المبيع سيكون غير متوافق مع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي دفعهم لرفض تسليم منتجهم للمعمل إلا وفق التسعيرة التي اقترحتها اللجنة الزراعية الفرعية، لكونها منصفة.

وفي اجتماع مع اتحاد فلاحي السويداء أمس الأول ضم كل الجمعيات الفلاحية المنتجة للعنب، أكدوا ضرورة مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى تحديد سعر العنب المراد تسويقه إلى الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء بخمسة آلاف ليرة، وإصدارها بالسرعة القصوى، وخاصة أن المنتج بات في مرحلة النضوج، ولم يعد يحتمل التأخير بقطاقه، مع رفضهم تسليم المحصول إلى الشركة المذكورة آنفاً بأقل من هذه التسعيرة.

وأضافوا: إن عدم التصديق على التسعيرة التأشيرية، سيكون له انعكاسات سلبية على مستقبل زراعة العنب في المحافظة، بسبب انعدام المنافذ التسويقية فيها، وخاصة أن المعمل يعد البوابة التسويقية الوحيدة على ساحة المحافظة، وهو غير قابل للتخزين.

من جهته، أكد رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ لـ” تشرين” ضرورة التصديق من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية على التسعيرة التأشيرية، منوهاً بأن اتحاد فلاحي السويداء قام بمخاطبة محافظ السويداء، والاتحاد العام للفلاحين، ليصار إلى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، لكون تسليم المنتج بتسعيرة أقل من خمسة آلاف ليرة، سيلحق بالفلاحين خسائر كبيرة، ولفت الصباغ إلى أن التسعيرة التأشيرية وضعت بناء على تكاليف الإنتاج، وقدرت بـ 5500 ليرة، من دون احتساب هامش الربح، فمع احتساب هذا الهامش تصبح 6100 ليرة.