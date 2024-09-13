أهالي الحجر الأسود يشكون تردي الواقع الخدمي

تشرين – رجاء عبيد:

وردت لـ « تشرين» شكاوى من أهالي منطقة الحجر الأسود التابعة لمحافظة دمشق حول تردي الخدمات.

وعلى لسان الأهالي القاطنين في المنطقة فإن هناك 20-25 ألف عائلة تقطن فيها بعد تحريرها من الإرهاب، يعانون من مشكلة مياه الشرب، فكل يومين تضطر العائلة إلى شراء صهريج مياه، حيث يبلغ سعر 5 براميل 35 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى أن شبكة المياه قديمة والخزان الرئيسي والآبار الارتوازية والغطاسات الموجودة بحاجة لتأهيل وصيانة، متمنين البدء بتأهيل شبكة المياه، ويرجون إرواء المنطقة من مدينة دمشق بمد خط اسعافي خارجي مؤقت، أسوة بباقي المناطق التي مد لها خط إسعافي ريثما يتم تأهيل الشبكة وتشغيلها للعمل، علماً أن منطقة الحجر الأسود لاتبعد عن مدينة دمشق إلا أمتار قليلة فهي أقرب من المناطق التي زودت بخطوط إسعافية لمياه الشرب.

وأشار الأهالي إلى وجود ردميات بكثرة وقمامة مكدسة يجب إزالتها والنظافة معدومة، بالإضافة إلى أغطية الريكارات فهي مفتوحة ومليئة بالقمامة والأوساخ التي أصبحت خطراً على حياة المواطنين وخاصة ليلاً، ما سبب انسداد جريان الصرف الصحي في المجاري المليئة بالأوساخ.

«تشرين» تواصلت مع رئيس البلدية المهندس خالد خميس الذي أكد أن منطقة الحجر الأسود كانت مهدمة ومدمرة أثناء تعرضها للإرهاب، وتقوم البلدية بكل الإمكانيات الموجودة لديها للقيام بترحيل أكوام القمامة المكدسة وتنظيف الشوارع، لكن الآن لا تملك أي آلية للعمل لأن بعضها سرق وبعضها دُمر، منوهاً بأنه يوجد حالياً ثلاث آليات لكنها بحاجة لصيانة وتأهيل لتوضع بالخدمة، وتم رفع كتب لمحافظة دمشق من أجل تأهيلها، وقد زودت محافظة دمشق البلدية بآلية جديدة وستصبح جاهزة للعمل بعد تركيب جهاز الـ «GPS» والبطاقة.

وبالنسبة للصرف الصحي حسب خميس، تم تنفيذ مشروع تركيب أغطية للريكارات تحسباً للحوادث خاصة في الليل، وتنظيف المجاري الصحية من الأوساخ المتراكمة لتصبح جاهزة، مشيراً إلى أن إزالة الردميات المتراكمة حسب إرسال آليات من المحافظة للعمل على إزالتها بالتدرج من الشوارع، منوهاً بأنه بعد تهيئة وتجهيز البنى التحتية سيتم تزفيت الشوارع بشكل كامل.

وأضاف خميس إنه بالنسبة لمياه الشرب هناك 10 خزانات موجودة في منطقة الحجر، موزعة على 25 برميلاً تتم تعبئتها كل يومين بالصهاريج من مؤسسة مياه الشرب في دمشق، حيث يتم تعبئة خزانات المدارس وخزانات موزعة في المدينة للأهالي مجاناً، منوهاً بأن هناك بعض الأهالي عند استخدامهم للمياه بشكل كبير يشترون المياه من الصهاريج الجوالة، وهناك بعض الأهالي لديهم بئر ارتوازية في منازلهم، ولكن منذ عشرة أيام مضت وجد مشكلة في جهاز الـ «GPS» أدى لتعطل الآليات ما سبب عدم تزويد البلدية بمخصصات المازوت وسبب في عرقلة تعبئة المياه بالخزانات، لافتاً إلى أنه يوجد في منطقة الحجر الأسود 28 بئراً ارتوازية بحاجة لصيانة وتأهيل وتجربة لتصبح بالخدمة.

تصوير – موفق الحموي