مركز المصالحة الروسي يُقدم مساعدات إنسانية لأكثر من 300 عائلة في الحسينية  بدير الزور

تشرين- عثمان الخلف:

يواصل مركز المصالحة الروسي في ديرالزور عمليات تقديم مساعداته الإنسانية للأهالي، حيث قام اليوم بتوزيع حصص غذائية لأهالي الإصلاح في حي الحسينية شمال المحافظة.

وأكد منسق المركز في المنطقة عبد العزيز ذياب في تصريح لـ”تشرين” أن التوزيع شمل أكثر من 300 عائلة، وتضمنت المساعدات المُقدمة مواد الرز والسكر والزيت والطحين، إضافةً لعلب الحليب والشاي ، ناهيك بتقديم علاجات طبية للمرضى من الأهالي.

وعبّر مختار حي الحسينية وهاب الحمد عن شكره باسم أهالي المنطقة لجمهورية روسيا الاتحادية حكومةً وشعباً على مواقفهم الداعمة للشعب السوري في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن ذلك ما هو إلا تعبير إنساني داعم للسوريين الذين يعيشون ضغوط حصار ظالم تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من خارج شرعة القانون الدولي، حصارٌ طال لقمة عيشنا وتسبب بمعاناة للناس لم تنتهِ ، مبيناً أن عمليات التوزيع تجري وفق قوائم اسمية تلحظ العوائل المُحتاجة بالدرجة الأولى، وهي ليست المرة الأولى التي يجري فيها توزيع مساعدات من هذا القبيل بالتنسيق ومركز المصالحة، بل هو أمر مستمر منذ ما بعد تحرير دير الزور.

من جانبه، أوضح رئيس مركز المصالحة الروسي الجنرال قسطنطين في حديثه لـ”تشرين” أن الدعم الإنساني الذي يوليه المركز جُلّ اهتماماته، هو واجب تمليه علاقات الصداقة والتعاون القديمة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، إذ لا يقتصر وقوفنا بجانب سورية على الشق العسكري بوجه الإرهاب وأدواته، بل يشمل أيضاً الجانب الإنساني، مؤكداً شمول كافة مناطق محافظة دير الزور بعمليات التوزيع للمساعدات الغذائية وتقديم العلاجات الطبيّة وفق برنامج عمل أعدّ لهذا الشأن ومنذ قرابة الخمس سنوات.