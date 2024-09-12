“التربية” تقوم بجولات إشرافية لمتابعة الالتزام بالتعليمات في المدارس وآلية توزيع الكتب المدرسية

تشرين – دينا عبد:

عقد الدكتور محمد عامر المارديني وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال اليوم اجتماعاً مع الموجهين الأوائل ورؤساء الدوائر المكلفين بتنفيذ جولات وزارية في المحافظات خلال الأسبوع القادم بحضور معاون الوزير للشؤون التربوية ومديري الإشراف التربوي والتعليم في الوزارة وذلك بهدف تقييم واقع العملية التربوية وآلية تطويرها استناداً الى مرتكزات أساسية يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات والمقترحات.

وخلال الاجتماع أكد الوزير المارديني أهمية متابعة الالتزام بالتعليمات والأنظمة وتفقد واقع التشكيلات الإدارية والتعليمية وملء الشواغر، مشيراً لدور الموجهين الأوائل والاختصاصيين في العملية التربوية والتواصل المستمر مع المدرسين للتأكد من تنفيذ الخطة الدرسية وتلافي الصعوبات وضرورة أن يكون كل ذلك من خلال استمارة تبين مدى تطبيق النقاط الأساسية للعملية التعليمية.

بدوره أشار معاون الوزير الدكتور رامي الضلي إلى ضرورة أن تشمل الجولات كل المناطق من خلال التوزع عبر فرق عمل والتركيز على تفقد جاهزية البيئة الفيزيائية للمدرسة كتوفر المياه والكتب والأثاث ونظافة المدرسة.

واستعرض المديرون والموجهون أبرز الصعوبات والمقترحات التي تواجه عمل التوجيه والنقاط التي يجب متابعتها في الميدان التربوي بهدف تطويرها.