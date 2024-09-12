نجلة عماد لفتة.. النخلة الشامخة تنال ذهب باريس

تشرين-د.رحيم هادي الشمخي:

نجلة عماد لفتة، امرأة عراقية عربية استطاعت أن تحقق طموح وطنها العراق وأمتها العربية ‏بمشاركتها في أولمبياد باريس العالمية 2024 رغم إعاقتها، فقد حققت الفوز الساحق وأحرزت ‏ذهبية تنس الطاولة «البارلمبي»، محققة بذلك المركز الأول عراقياً وآسيوياً وعالمياً في ‏أولمبياد باريس.‏

وقصة نجاح هذه البطلة رغم معاناتها من الإعاقة أنها أصرّت على الصمود لتصنع النصر، ‏وتحقق بعضاً من أحلامها في أولمبياد باريس رغم الصعوبات التي واجهتها في سلّم حياتها إثر ‏انفجار تعرضت له في سيارة والدها نتيجة عمل إرهابي وهي بعمر 3 سنوات، فقدت خلاله ‏اليد اليمنى والساقين، فقد عضّت على جراحها لتتحدى كل الصعوبات التي مرّت بها، لتكون ‏بطلة زمانها من دون مقابل، ولتصنع مجداً عراقياً عربياً في لعبة التنس وتفوز عالمياً.‏

تبلغ نجلة من العمر 19 عاماً، حيث ولدت عام 2004 في محافظة ديالى في العراق، وقد تم ‏تتويجها في نهائي أولمبياد باريس 2024 ضمن دورة الألعاب «البارلمبية» في كرة الطاولة ‌‏«التنس» وحصدت الذهب رغم إعاقتها التي لم تمنعها من صنع مجدها الرياضي، وبذلك ‏أضافت هذه البطلة للرياضة العربية انتصاراً في أكبر الساحات العالمية ومنها أولمبياد باريس، ‏عندما استطاعت بذكائها الخارق وفكرها الثاقب أن تتغلب على منافستها الأوكرانية (مريان) ‏المصنّفة عالمياً في تنس الطاولة في المباراة النهائية، لتحصد أولى الميداليات الذهبية للعراق ‏والعرب وترفع اسم العرب عالمياً في قلب ساحات باريس.‏

إن الإنجاز الكبير الذي قدّمته البطلة نجلة عماد لفتة لم يسبق لأي لاعبة أن حققته سواء على ‏صعيد اللجنة (البارلمبية) أو إنجاز تنس الطاولة، فلم تسبقها لاعبة في تحقيق إنجاز في ‏الدوريات (البارلمبية) ‏