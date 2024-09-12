مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتعليمية والصحية

تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية.‏

وتضمنت التوصيات، العقد المبرم بين جامعة حماة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها ملياران ‏وخمسمئة مليون ليرة سورية، لتنفيذ أعمال مشروع بناء طابق إضافي في كلية العلوم بالجامعة، وذلك لتحسين واقع ‏الكلية والحاجة الماسة لتأمين قاعات إضافية ومخابر لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتحقيق التطبيق العملي.‏

والعقد المبرم بين وزارة الموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ‏ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية في ريف دمشق بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.‏

وتمت الموافقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة دير الزور والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع تزفيت ‏طريق حلب من دوار السياسية باتجاه محطة الفرسان «مرحلة أولى» بتكلفة إجمالية نحو1.2 مليار ليرة، باعتبار ‏الطريق المذكور المدخل الغربي للمدينة ويخدم أهالي الخط الغربي في الوحدات الإدارية الواقعة على طريق دير ‏الزور- حلب.‏

وعلى العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بإدلب والشركة العامة للبناء والتعمير، فرع المنطقة الشمالية، لتنفيذ ‏مشروع صيانة وترميم مدرسة 16 تشرين في التح، بقيمة إجمالية قدرها مليار و560 مليون ليرة سورية، وعلى العقد ‏المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستلزمات طبية لزوم جهات القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها مليار ليرة ‏سورية.‏