مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتعليمية والصحية
تشرين:
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية.
وتضمنت التوصيات، العقد المبرم بين جامعة حماة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية، لتنفيذ أعمال مشروع بناء طابق إضافي في كلية العلوم بالجامعة، وذلك لتحسين واقع الكلية والحاجة الماسة لتأمين قاعات إضافية ومخابر لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتحقيق التطبيق العملي.
والعقد المبرم بين وزارة الموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية في ريف دمشق بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.
وتمت الموافقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة دير الزور والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع تزفيت طريق حلب من دوار السياسية باتجاه محطة الفرسان «مرحلة أولى» بتكلفة إجمالية نحو1.2 مليار ليرة، باعتبار الطريق المذكور المدخل الغربي للمدينة ويخدم أهالي الخط الغربي في الوحدات الإدارية الواقعة على طريق دير الزور- حلب.
وعلى العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بإدلب والشركة العامة للبناء والتعمير، فرع المنطقة الشمالية، لتنفيذ مشروع صيانة وترميم مدرسة 16 تشرين في التح، بقيمة إجمالية قدرها مليار و560 مليون ليرة سورية، وعلى العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستلزمات طبية لزوم جهات القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها مليار ليرة سورية.