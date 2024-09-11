بمشاركة سورية.. انطلاق المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية في موسكو

تشرين:

انطلقت بمشاركة سورية اليوم أعمال المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال ممثل السفارة السورية المستشار الدكتور عبد الرزاق إسماعيل في كلمة له: إن “المنتدى أصبح تقليداً سنوياً نشارك فيه باهتمام وفعالية في موسكو التي كان لها الدور الأكبر والحاسم في دحر النازية الألمانية والفاشية العالمية”، مشيراً إلى أن “المنتدى تحول إلى منصة دولية تسلط الضوء سنوياً على خطر الفاشية المتجدد والمستمر على حياة الشعوب وحريتها وسيادتها”.

وأضاف إسماعيل: إن “المنتدى يكتسب أهمية خاصة واستثنائية بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية المعقدة التي يمر بها العالم في ظل عودة وتصاعد النزعات العنصرية والفاشية والنازية الجديدة بدءاً من أوكرانيا وممارسات نظامها النازي بحق السكان من أصول روسية في منطقة الدونباس وصولاً إلى فلسطين وما تقترفه “إسرائيل” من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية ومروراً بالصورة العالمية المتمثلة بمحاولات تكريس الهيمنة والأحادية القطبية الغربية على الشؤون الدولية ومظاهر الاستعمار الجديد والإجراءات التقييدية والعقوبات اللاشرعية التي تشكل جميعها صور الفاشية الجديدة والعنصرية”.

وأكد إسماعيل أن “الانتصار على النازية الجديدة هو انتصار للأغلبية العالمية من خلال تضافر جهودها وعملها المشترك لتكريس الشعار الذي يوحد العالم، وهو “لا للحرب.. لا للعنف.. لا للفاشية”، ونضيف: “لا للفوقية ولا للأحادية القطبية ونعم للعدالة والمساواة وللتعددية القطبية ونعم لرفع القهر والظلم عن الشعوب”.

وشارك في المنتدى ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبرلمانية الروسية والسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في روسيا.