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المركزي يطلب من المصارف عدم التشدد في تصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة

تشرين
طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في ‏تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة.‏
وأوضح المصرف في بيان اليوم أنه من خلال المراجعة الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف لوحظ قيام ‏بعضها بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ آخر حركة، الأمر الذي يعتبر تشدداً في ‏الإجراءات، وينعكس سلباً على سير العمليات المصرفية وسهولة إدارة الحسابات من قبل العملاء، واستمرار استخدام ‏حساباتهم بشكل طبيعي، كما يزيد الأعباء على المصرف لجهة إعادة تنشيط الحسابات الجامدة بصورة متكررة.‏
وبين المركزي أن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن المصرف بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، ‏تضمنت توجيه المصارف باعتبار الحساب جامداً في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات ‌‏“الجارية وتحت الطلب”، مؤكداً ضرورة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة ‏المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة، إلا في حال وجود حالات خاصة تستدعي ذلك دون الإخلال ‏بأهمية متابعة حسابات العملاء، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها.‏
ولفت المصرف إلى أن التعميم يأتي في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المتعلقة ‏بالخدمات المصرفية في سورية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتماشياً مع السياسة المصرفية التي تسعى إلى ‏تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، مطالباً كل المؤسسات المالية ‏المصرفية العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام من الناحية التقنية والتنظيمية وبالسرعة الممكنة.‏

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