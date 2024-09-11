مباحثات سورية – روسية لتطوير علاقات التعاون الزراعي

تشرين:‏

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع القائم بأعمال ‏السفارة الروسية بدمشق يفغيني كوزلوف، التعاون القائم بين سورية وروسيا في المجال الزراعي، وتبادل المنتجات ‏وتطوير العلاقات، بما يخدم مصلحة البلدين في المرحلة القادمة.‏

وأكد الوزير متانة العلاقات بين البلدين وعراقتها وضرورة تطويرها، بما يخص الجانب الاقتصادي وخاصة ‏الزراعي، وتسريع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي التي تساعد على تنظيم العمل وتحديد الإجراءات لتسهيل ‏عمليات التبادل التجاري، مبدياً استعداد الوزارة لكل أشكال التعاون لدفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.‏

وأشار المهندس قطنا إلى الحاجة للأعلاف والأسمدة والمبيدات والبذار وخاصة بذار البطاطا والخضار خلال الفترة ‏القادمة، مع الاستعداد لتصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الروسية وفق الروزنامة الزراعية لهذا العام، حيث ‏سيصدر الفائض من زيت الزيتون حصراً عبر عبوات صغيرة في معامل الفلترة والتعبئة المحلية المرخصة، وفق ‏المواصفات القياسية بهدف الحفاظ على اسم المنتج المحلي.‏

وتطرق الوزير لأهمية التوافق على أنظمة الحجر الزراعي وتوحيد نماذج الشهادات الصحية، وإعداد برنامج متكامل ‏لتعزيز وتطوير المخابر النباتية والبيطرية، وتبادل الأبحاث العلمية لنقل الخبرات وتحسين الأصناف، بما يضمن زيادة ‏الإنتاج والإنتاجية في ظل التغيرات المناخية.‏

وأكد كوزلوف أهمية تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما، بهدف زيادة الإنتاج وتبادل ‏المنتجات، وضرورة عقد اجتماعات دورية بين الفنيين لعرض كل ما هو جديد وتذليل كل المعوقات.‏

واستعرض رومان غروشكوف ممثل وزارة الزراعة بروسيا الاتحادية في دمشق، أهم محاور التعاون المطروحة ‏ودور كل جهة لتعزيز العلاقات المستقبلية.‏

شارك في الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف، ومديرو وقاية النبات والإنتاج النباتي والتخطيط والتعاون ‏الدولي والإنتاج الحيواني.‏