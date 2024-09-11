تشرين – وليد الزعبي:

ليس بخافٍ على أحد ما آلت إليه العلاقات الاجتماعية، إن على مستوى الأسرة الواحدة وأقارب الدائرة الضيقة أو على مستوى المجتمع كلل، حيث فرضت ظروف الحرب البغيضة واقعاً صعباً من التباعد وقلة التواصل، ومن أقسى ما حدث لدى بعض الأسر هجرة الأب والأبناء الذكور، ناهيك بعوامل أخرى أرخت بظلالها الثقيلة على العلاقات كأجور النقل الباهظة وتعسر الأحوال المعيشية التي لم تعد تمكن الكثيرين من التواصل مع أهلهم كما يجب، وكلنا يعرف أن وسائل التواصل الاجتماعي غدت الطريقة الغالبة لأداء الواجبات بين الأهل، وعلى وقع هذا التباعد وإفرازه لظاهرة الوحدة، وخاصة لدى كبار السن أو النساء، يلاحظ أن مثل هؤلاء قد لجؤوا وبشكل متزايد إلى تربية الحيوانات الأليفة، وخاصة القطط في مسعى لخلق جو من الأنسة وكسر العزلة التي يعيشونها.

القطط ونيسها

مرّت في الطريق وخلفها ثلاث قطط تمضي كظلها أينما تحركت وتوجهت، وهي لا تدخر جهداً في الذهاب إلى محال القصابة وباعة الفروج الحي لجمع الطعام لها من مخلفات اللحوم بشكل يومي، هذه المرأة الخمسينية حسب ما علمنا من المحيط أنها تفتقد للعائلة، فلجأت للقطط لتؤنس وحدتها، وهذه الحالة تقاس على الكثيرين، وخاصةً منهم كبار السن الذين باعدت الحرب بينهم وبين أبنائهم في داخل البلاد وخارجها، أو نتيجة الجفاء الحاصل بين الأقارب أو بين أفراد الأسرة الواحدة بفعل قسوة الظروف.

هرباً من الوحدة والعزلة.. الولع بتربية الحيوانات الأليفة ظاهرة تتسع

سعرها ٣٥٠ ألف ليرة

إحدى السيدات أشارت إلى أنها قامت بشراء قطة من محل متخصص ببيع الحيوانات بقيمة ٣٥٠ ألف ليرة، أما عن سبب شرائها للقطة بدلاً من الحصول عليها مجاناً من بين القطط الصغار حديثة الولادة الشاردة التي تجوب الأحياء كما تفعل الأغلبية، بينت أنه يعود لرغبتها في اقتناء قطة بحالة صحية جيدة وخالية من الأمراض، وكذلك لرغبتها باللون الأبيض وهو غير متاح في المحيط، وتطرقت إلى أن إطعام القطط يتم مما تيسر في المنزل، لكن إذا لم يكن مناسباً لها ولم تتقبل بعضه، فهذا يعني ترتيب تكاليف ليست بقليلة لقاء تأمين الطعام من السوق، وهذا ما يشكل عائقاً أمام البعض إزاء الإقدام على تربية القطط.

محال للبيع

ما تقدم يقود للحديث عن بدء افتتاح محال لبيع الحيوانات، حيث إنه وبعد أن كانت تقتصر على بيع الطيور أصبحت تشتمل على القطط والكلاب، وهي بأسعار ليست بقليلة، ويدير تلك المحال أشخاص لديهم ولع أيضاً بتربية الحيوانات وعندهم خبرات واسعة بكيفية التعامل معها وتربيتها ورعايتها وترويضها.

التباعد الاجتماعي على خلفية الحرب والهجرة أسباب مباشرة

تزايد التربية

معروف أن الأطباء البيطريين لا عيادات عند أغلبهم، لكن لديهم مكاتب بيطرية لبيع الأدوية الخاصة بقطيع الثروة الحيوانية، إلا أن بعض الأطباء البيطريين افتتحوا مؤخراً عيادات خاصة لعلاج الحيوانات الأليفة التي تتم تربيتها في المنازل وكذلك الشاردة، ومنهم الطبيب البيطري أحمد الحصان الذي أشار في حديثه لـ”تشرين” إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في توجه بعض الناس لاقتناء القطط كحيوانات أليفة، وذلك نظراً للعديد من الفوائد النفسية والجسدية من جراء تربيتها، مثل تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية، حيث إنها تساعد على الاسترخاء وتقليل الاكتئاب، كما أن هناك سبباً رئيسياً آخر يدفع لتربية القطط،ولاسيما بُعد إقامة بعض الأشخاص عن الأهل والأصدقاء، فهي ونيس للتخلص من العزلة والوحدة، وخاصةً أنها مرحة لطيفة تملأ أوقات الفراغ، ويمكن أن تقدم الكثير من الحب والدعم لأصحابها، وأن تكون مفيدة للأطفال الصغار بحيث تنمّي تربيتها الشعور بالمسؤولية عندهم والاهتمام والرعاية بالحيوان، ونصح باقتناء القطط إذا توفرت الظروف الملائمة لتربيتها والاهتمام بها ورعايتها.

أهالٍ: الحيوانات الأليفة تملأ أوقات الفراغ وتكسر العزلة

الشاردة بالاهتمام

وأضاف الطبيب البيطري: انطلاقاً من الواجب المهني والأخلاقي خصصنا جزءاً كبيراً من عملنا لمساعدة الحيوانات الشاردة وتقديم العلاج والعمليات الجراحية بشكل مجاني حسب الإمكانات المتاحة للحفاظ على صحتها وحمايتها من الأذى، حيث تتعرض العديد من الحيوانات، وخاصة القطط والكلاب إما لحوادث سير أو لإصابات مختلفة، وبدورنا نقوم بتقديم العلاج لهذه الحيوانات مع ضمان رعايتها حتى الشفاء وإطلاقها مرة أخرى، نظراً لعدم توفر الجمعيات المتخصصة برعاية الحيوانات الشاردة.

طبيب بيطري: تقلل التوتر والقلق وتحسّن الحالة المزاجية

نصائح مهمة

ولفت الطبيب إلى أن هناك عدة نصائح مهمة لتربية القطط، تتمثل بضرورة تأمين المكان المناسب ضمن المنزل، والتأكد من عدم وجود حساسية تجاه وبَر الحيوانات، والاهتمام بنظافة مستلزماتها. كذلك الاهتمام بالرعاية الصحية اللازمة مثل إعطاء اللقاحات الدورية وجرعات الديدان والفحص الدوري للتأكد من خلوها من الأمراض، بالتوازي مع أهمية توفير طعام صحي بشكل دائم لتغذيتها، ما يسهم في تمتعها بالنشاط والحيوية، وأن تكون الوجبات منظمة على فترات زمنية وتحتوي على جميع العناصر اللازمة لنمو وصحة القطط، أيضاً يجب توفير الماء النقي العذب للقطة، وذلك لاحتياجها الدائم لشرب المياه.