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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار بشكل عام

تشرين:
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 -, 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية وليلا يكون الجو معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.
الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها /50/كم /سا بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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