مصياف تتحول إلى ورشات عمل.. وكل القطاعات الخدمية يجري تنفيذها الآن من طرقات ‏وصرف صحي وشبكة اتصالات وكهرباء

تشرين- محمد فرحة: ‏

‏ لم يمض أقل من اثنتي عشرة ساعة على العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف حتى بادرت ‏كل الوزارات المعنية بترميم ما لحق من أضرار في البنية التحتية، من طرقات وشبكة ‏اتصالات وكهرباء، ومياه حتى تحولت إلى ورشات عمل، كل يتسابق في إنجاز ما يعنيه.‏

فمنذ الصباح الباكر كانت آليات فرع المواصلات الطرقية بحماة وكذلك فرع حماة ‏للاتصالات وشركة الكهرباء في مواقع الأضرار بهدف إصلاح وترميم ما خلفه العدوان ‏الإسرائيلي ليل أمس.‏

وفي هذا الصدد ذكرت مديرة فرع المواصلات الطرقية بحماة المهندسة صفاء نعامة أنها ‏وجهت على الفور كل آليات الفرع إلى موقع طريق عام مصياف – وادي العيون ومصياف- ‏حمص لإعادته كما كان قبل العدوان وفقاً لحديثها لـ«تشرين».‏

وتابعت في حديثها بأن كل البنية التحتية التي تضررت من جراء الاعتداء الإسرائيلي سيتم ‏تأهيلها اليوم ولم يمض أربع وعشرون ساعة.‏

وتطرقت نعامة إلى أن كل واحد ينتظر دوره لإنجاز العمل المنوط به، حيث يتم الآن تنفيذ شبكات ‏الصرف الصحي والمياه والاتصالات لنقوم بعدها بإعادة الطريق إلى ما كان عليه قبل العدوان، ‏علماً أن ورشات العمل وكل الآليات موجودة في المواقع التي تضررت من جراء هذا العدوان ‏الغاشم الذي استهدف البنى التحتية للمدينة كقطع الطرقات وجعلها كالخنادق، وكذلك شبكات ‏الكهرباء والمياه.‏

من جانبها، أكدت مديرة المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة المهندسة سوسن عرابي أن ‏عملية تأهيل خطوط جر المياه من خزان مصياف الرئيسي ومن آبار الجريفات سينتهي العمل ‏بها هذا اليوم لتعود المياه إلى كل البيوت والمنازل وأحياء مدينة مصياف.‏

وتطرقت المهندسة عرابي إلى وجود كل طاقم وفنيي المؤسسة منذ فجر اليوم في المواقع التي ‏شملها القصف الإسرائيلي.‏

وفي موازاة ذلك، تعمل ورشات وشبكات الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي على ترميم ‏وتأهيل كل الضرر الذي لحق بالبنى التحتية من خدمات، ليصار فيما بعد إلى تعبيد الطرقات ‏وتزفيتها كما كانت قبل العدوان.‏