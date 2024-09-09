أضرار مادية من جراء العدوان الإسرائيلي على مصياف أصابت البنى التحتية وأعمال الصيانة جارية

تشرين- نصار الجرف:

ألحق العدوان الإسرائيلي الذي ضرب منطقة مصياف ليل أمس، أضراراً بشرية ومادية في المكان، أصاب البنى التحتية من طرق وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك خطوط الهاتف والاتصالات والكهرباء، حيث سارعت الجهات المعنية بإجراء الصيانات الضرورية اللازمة، إذ تسبب العدوان الغاشم بأضرار في طريق عام مصياف وادي العيون بحفرة كبيرة بعمق سبعة أمتار و بامتداد ٣٠ متراً، وكذلك تعطل بالكابل الضوئي على طريق حماة مصياف، وأيضاً تعطل في خطوط ضخ مياه الشرب المغذية لمدينة مصياف، فيما ألحق أضراراً بخطوط الكهرباء بين مصياف وسلحب.

حيث أعادت الورشات الفنية في فرع المواصلات الطرقية ومديرية الخدمات الفنية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وبالتعاون مع الأهالي حركة السير في طريق عام مصياف وادي العيون التي تعطلت أمس من جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة.

وبينت مديرة فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حماة المهندسة صفاء نعامة لـ”تشرين”، أن الورشات الفنية لدى الفرع بمؤازرة ورشات مديرية الخدمات الفنية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وأهالي المنطقة أنجزت أعمال إعادة فتح الطريق وتحويل السير والحركة المرورية من الرصافه إلى البيضة، مروراً بقرية البستان، داعية مستخدمي الطريق للتقيد بالتحويلات والتعليمات المرورية، ريثما تتم معالجة الأضرار وإعادة فتح الطريق مجدداً.

وأشارت نعامة إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة في الطريق، ولاسيما البنى التحتية من شبكات المياه والهاتف والصرف الصحي، حيث تسبب بإحداث حفرة بجسم الطريق بعمق سبعة أمتار وامتداد 30 متراً.

فيما بين مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة حماة، المهندس منيب الأصفر أن العدوان الإسرائيلي تسبّب في تعطّل الكبل الضوئي على طريق حماة مصياف وتعطل مراكز اتصالات وادي العيون والمرحة وشيحة مصياف، وتوقف العمل في وحدات نفاذ بلدات وقرى بشاوي والسنديانة والمعيصرة وعين كرم والنقير.

من جانبها، أشارت مديرة المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، المهندسة سوسن عرابي إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً فادحة في خطوط ضخ و إسالة المياه المغذية لمنطقة مصياف.

كما بين مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة المهندس حبيب خليل، أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً جسيمة بخط 66 كيلو فولط سلحب- مصياف وعدد من الخطوط والشبكات في موقع الورّاقة في مدينة مصياف باتجاه البيّاضة ووادي العيون .كما تسبّب بإلحاق أضرار جسيمة بمبنى قسم كهرباء مصياف و عدد من آلياته ،وأسفر أيضاً عن خروج مطحنة وصوامع سلحب و آبار مياه سلحب وخان جلميدون ومعمل سكر سلحب، وتعمل ورشات الصيانة حالياً على إصلاح الخطوط والتجهيزات المتضررة.

ونتيجة للعدوان الإسرائيلي، نشب حريق كبير في منطقة حير عباس على طريق وادي العيون، وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق على طريق عام مصياف وادي العيون وتمت مراقبة الموقع بعد السيطرة عليه وتبريده.