حوار تفاعلي وتساؤلات مفتوحة.. “السورية للتأمين” تقيم ندوة في حمص برعاية المحافظ

تشرين:

تستعد المؤسسة العامة السورية للتأمين، لإقامة ندوة متخصصة بعنوان “التأمين في الجمهورية العربية السورية أهميته وأنواعه”، وذلك تحت رعاية المهندس نمير مخلوف محافظ حمص، في قاعة المركز الثقافي العربي في حمص، يوم الاربعاء 11/9/2024 من الساعة 10:00 ولغاية 12:00.

وتتضمّن الندوة عدداً من المحاور الهامة، يدور المحور الأول حول مفهوم التأمين ولمحة عن المؤسسة، ويبحث المحور الثاني ملفّ التأمين الصحي وتأمين القروض، أما المحور الثالث فيتعلّق بتأمين السيارات الالزامي والشامل، فيما يركّز المحور الرابع على تأمين الحريق والهندسي والأخطار المختلفة.

هذا ويعقب المحاور الأربعة، حواراً مفتوحاً و أسئلة ونقاش حول هذه المحاور.. إضافة إلى العقبات التي تعترض العمل التأميني في المحافظة.

يذكر أن المؤسسة العامة السورية للتأمين، قد ركّزت في السنتين الأخيرتين على إقامة مثل هذه الندوات الحوارية، من أجل نشر ثقافة التأمين وتوسيع مروحة هذه الثقافة في المجتمع السوري، على اعتبار أن المؤسسة قد أدخلت حزمة خدمات ومنتجات جديدة، تلامس احتياجات المواطن عن قرب، بالتالي زادت من طيف المعنيين بخدمات المؤسسة بشكل واسع.