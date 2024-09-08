الجو حار نسبياً مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة من البلاد

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 1 – 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد منخفض جوي علوي مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية محلية من المطر في مناطق متفرقة من البلاد، تكون غزيرة أحياناً ويستمر سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كيلو متراً بالساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة والجو حار نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً.