بانتظار تعيين المعلمين الوكلاء… “تربية الرقة” تنهي استعداداتها للعام الدراسي

تشرين– خليل حسين:

أنهت مديرية التربية في الرقة جميع استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2025 -2024 وبانتظار موافقة وزارة التربية على تعيين المعلمين الوكلاء .

وبين مديرية التربية في الرقة محمد مصطفى الأحمد أن المديرية قامت خلال العطلة الصيفية بالعديد من الأعمال استعداداً للعام الدراسي الذي يبدأ يوم غد الأحد، ومنها تأهيل أسوار 19 مدرسة عن طريق الخدمات الفنية والمنظمات الداعمة، إضافة إلى تأهيل ثانوية دبسي فرج

( سور وساحة ) عن طريق المنظمات الداعمة والخدمات الفنية ، وتأمين 900 مقعد مدرسي من المنظمات الداعمة وإعادة إصلاح المئات من المقاعد التالفة.

وأضاف الأحمد في تصريح لـ ” تشرين” : على المستوى الإداري والتعليمي، تم تنفيذ دورة تدريبية على المناهج المطورة ودراسة التشكيلات الإدارية والتنقلات ضمن مدارس المجمعات التربوية في ريفي الرقة الشرقي والغربي، والعمل على سد الشواغر من خلال مخاطبة وزارة التربية للموافقة على تعيين (788 ) من المعلمين الوكلاء، وهم حاجة المديرية، علماً أن عدد مدارس المحافظة في المناطق الآمنة 122 مدرسة، موزعة على المجمعات التربوية في (السبخة ومعدان المنصورة ودبسي عفنان ) وعدد الطلاب 37500 طالب.

كما تم توجيه دائرة الصحة والمدرسية لمتابعة الجانب الصحي في المدارس حسب الخطة الصحية لوزارة التربية.

وفي تقرير أعدته مديرية تربية الرقة حول واقع المدارس المتضررة في المحافظة، حصلت “تشرين” على نسخة منه، فقد تعرضت 132 مدرسة للدمار بشكل كلي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وطائرات ما يسمى التحالف الدولي، وأغلب الدمار طال مدارس مدينة الرقة، فقد دمرت 47 مدرسة، و11 في ريف مركز مدينة الرقة و11 في مدينة الثورة و4 في منطقة الكرامة و3 في عين عيسى و8 في مدينة تل أبيض و4 في بلدة سلوك و30 مدرسة متنقلة .

وكان عدد المدارس والمعاهد في محافظة الرقة 1466 في العام 2013 قبل دخول المجموعات الإرهابية المسلحة التي دمرت الكثير من المدارس واستولت على مدارس أخرى وحولتها إلى مقرات لها .في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب في مدارس المحافظة في العام 2013 حوالي 265797 تضمهم 10185 شعبة صفية.